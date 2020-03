Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 3 Pressemeldungen der LPI Saalfeld

Saalfeld (ots)

Rudolstadt: Terrassentür mit Stein eingeworfen

Heute Morgen gegen 05:00 Uhr wurde ein großer Stein (ca. 30x40cm) durch die Terrassentür eines Wohnhauses in der Friedrich-Fröbel-Straße in Rudolstadt Schwarza geworfen. Täter konnten durch den Hausbesitzer nicht gesehen oder gehört werden. Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Rudolstadt: Beleidigender Parfumsprayer

Vorgestern Abend entnahm ein 26-jähriger Afghane aus einem Warenträger in einem Rudolstädter Einkaufsmarkt ein Parfum, öffnete die Verpackung und sprühte sich damit ein. Danach stellte er die angefangene Packung zurück in den Warenträger. Er ging dann zur Kasse und bezahlte seine Waren. Durch den Ladendetektiv auf das geöffnete Parfum angesprochen, weigerte er sich dieses zu bezahlen und wollte seinen Ausweis nicht vorzeigen. Durch den Detektiv wurde daraufhin die Polizei verständigt, Personalien wurden festgestellt und dem Detektiv übergeben. Nach Beendigung der Maßnahme beleidigte er auf dem Parkplatz des Marktes einen der eingesetzten Polizeibeamten.

Rudolstadt: Unbelehrbarer Schwarzfahrer

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde gestern Vormittag in Rudolstadt ein bereits polizeilich bekannter sog. Schwarzfahrer mit seinem Pkw fahrenderweise festgestellt. Der 56-Jährige räumte sofort selbst ein, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Das Gespräch ergab dann eine Konstellation, die nicht alltäglich ist. Der Mann kam nämlich geradewegs von einer Gerichtsverhandlung am AG Rudolstadt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der verhandelnde Richter wurde nun über den neuen Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und beorderte den Schwarzfahrer wieder zurück ins AG. Hier wurde dann die Beschlagnahme seines Opels angeordnet und dieser zur Verwahrung abgeschleppt. Ein freiwilliger Drogentest beim Wiederholungstäter schlug zusätzlich positiv auf den Konsum von illegalen Drogen an, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Last but not least wurde im Opel auch noch eine selbst gedrehte Zigarette mit cannabisähnlichem Inhalt gefunden.

