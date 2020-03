Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sprayer gefasst

Pößneck, Rehmen/ Saale-Orla-Kreis (ots)

Während einer Streifenfahrt am 19.03.2020 gegen 02.15 Uhr stellten Polizeibeamte in der Kurzackerstraße drei Personen fest, die bei Erkennen des Polizeifahrzeuges wegliefen. Einer der Männer konnte gefasst werden. Im Umfeld wurde eine Spraydose gefunden und sichergestellt. Der 21-jährige räumte ein, mit den anderen gemeinsam zuvor in Rehmen an einer Halle mehrere Graffitis in den Farben schwarz/rot/gold angebracht zu haben. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Ein Zusammenhang mit anderen in der Umgebung aufgesprayten Graffitis wird geprüft.

