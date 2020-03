Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Parkplatzrempler

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis (ots)

Auf einem Parkplatz in der Poststraße stießen am 19.03.2019 gegen 09.00 Uhr zwei Autos beim Ausparken gegeneinander. Jeweils den Anderen nicht beachtend, fuhren beide fast zeitgleich aus ihren Parklücken heraus. An dem Mercedes und dem Citroen entstanden leichte Sachschäden. Den beiden Fahrerinnen passierte glücklichrweise nichts.

