Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt verhindert

Neustadt/Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Ein Neustädter Firmeninhaber teilte am 13.03.2020 gegen 13.30 Uhr der Polizei in Schleiz mit, dass ein alkoholisierter Mitarbeiter in sein Fahrzeug steigen und losfahren will. Der Alkoholisierte stand auf einem Firmenparkplatz, dessen Ausfahrt durch ein Firmenfahrzeug blockiert wurde. Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen schnell Kontakt mit dem 41-jährigen auf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,41 Promille Atemalkohol. Daraufhin wurde die Fahrt mit dem PKW Renault Laguna unterbunden. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der Mann übernachtete in einer nahegelegenen Pension. Heute konnte der Mann seinen Fahrzeugschlüssel nach einem freiwilligen Atemalkoholtest wieder abholen.

