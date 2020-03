Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auf Parkplatz zusammengestoßen

Neustadt/Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Der Fahrer eines PKW VW Golf fuhr über den Marktplatz an den parkenden Fahrzeugen vorbei. Der Fahrer eines Kleintransportes Citroen Jumper wollte in dem Moment ausparken. Er übersah das andere Auto, welches sich gerade hinter ihm befand und stieß leicht in Höhe der hinteren, linken Tür mit dem VW zusammen. Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell