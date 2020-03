LPI-SLF: Unfallflucht

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Am 16.03.2020 kam es gegen 18.30 Uhr zu einer Unfallflucht in der Bayrischen Straße. Der Fahrer eines Kleintransporters des Marke Citroen Jumper war aus Richtung Neundorf in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Vor der scharfen Kurve gegenüber eines Friseursalons fuhr der Fahrer rechts ran und blieb noch vor der Kurve stehen. Er sah im Gegenverkehr einen unbeladenen Holztransporter und wusste, dass es im weiteren Straßenverlauf eng zugeht. Er wollte dem LKW die Vorfahrt gewähren. Als der Holzlaster am Jumper vorbei fuhr, bemerkte der 34-jährige Fahrer, dass der andere Fahrer während er lenkte ein Handy in der Hand hielt und darauf herumtippte. Der LKW-Anhänger streifte auf den letzten 30 Zentimetern den Heckbereich des Jumpers und richtete Sachschaden an. Der unbekannte Fahrer des Holzlasters schien dies nicht zu bemerken und setzte seine Fahrt in Richtung Neundorf fort. Der Fahrer des Jumpers erstattete bei der Polizei Anzeige.

