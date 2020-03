Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 29-Jähriger beschädigt aus Wut ein Fahrzeug und wird gestellt

Schwarza (Rudolstadt) (ots)

In der vergangenen Nacht vernahm ein Anwohner der Friedrich-Fröbel-Straße in Schwarza verdächtige Geräusche und bemerkte daraufhin, dass ein zunächst Unbekannter seinen, vor dem Wohnhaus abgeparkten, PKW beschädigte. Der 47-Jährige eilte daraufhin zu seinem Fahrzeug und stellte den Täter. Der polizeibekannte 29-jährige Bad Blankenburger räumte die Tat ein und gab an, seine Wut an dem PKW ausgelassen zu haben. Durch die Sachbeschädigung am Fahrzeug wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Der Beschuldigte wurde schließlich aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

