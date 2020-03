Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sprayer erwischt

Neustadt/Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 14.03.2020 informierte ein Neustädter Bürger über Notruf die Polizei darüber, dass er zwei Jugendliche beim Besprayen einer Hauswand erwischt hatte. Die Polizeibeamten, die vor Ort eilten, trafen den Mann und die beiden Jugendlichen an. Diese hatten mit goldener Farbe auf die weiße Wand der ehemaligen Diska Buchstaben und ein Herz gesprüht. In ihrem Umfeld wurden zwei Farbspraydosen in der Farbe gold gefunden. Weiterhin fanden die Polizisten drei neuwertige Dosen Feuerzeuggas und eine neue Packung mit drei Feuerzeugen. Einen Kaufbeleg für die Sachen aus der Rossmann-Drogerie konnten die 13 und 16 Jahre alten Jugendlichen nicht vorweisen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell