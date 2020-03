Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einmietbetrug

Pahnstangen, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 16.03.2020 erstattete der Vermieter eines Ferienhauses Anzeige wegen Einmietbetrug. Er hatte sein Ferienhaus an eine 52-jährige Frau aus (nach eigenen Angaben) Ostbevern vermietet. In der Zeit vom 12.03.2020, 19.00 Uhr bis zum 15.03.2020, 14.30 Uhr verschwand die "Mieterin" ohne den offen stehenden Betrag zu bezahlen. Die Frau war mit einem PKW Ford Focus unterwegs.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell