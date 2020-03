Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nach Ladendiebstahl endet die erfolglose Flucht doch bei der Polizei

Sonneberg (ots)

Am späten Samstag Nachmittag verlies ein 27-jähriger Sonneberger ein Geschäft in Sonneberg ohne die mitgenommene Ware zu bezahlen. Als er von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, schob er diesen weg, riss sich los und fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Neustadt/ Cbg. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der Dieb in Zusammenarbeit der Polizeien Sonneberg und Neustadt/ Cbg. in Neustadt festgenommen werden. Das Beutegut hatte der Dieb noch bei sich. Es wurde sichergestellt. Dem Dieb erwartet ein Strafverfahren wegen des räuberischen Diebstahls.

