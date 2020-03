Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nicht dazu gelernt

Saalfeld (ots)

Die Saalfelder Polizei hat am Freitagabend, einen 20-jährigen Plothener mit seinem Opel Corsa in Unterwellenborn, welcher unter der Wirkung von Cannabis stand, fahrenderweise festgestellt. In dem Fahrzeug der Person konnte eine sogenannte "Bong" mit Cannabisresten aufgefunden werden, welche als Beweismittel sichergestellt wurde. Im Krankenhaus musste dem 20-jährigen Blut entnommen werden. Die Weiterfahrt wurde ihm im Anschluss untersagt. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen, wurde die Person aus dem polizeilichen Gewahrsam vor Ort entlassen. Der Fahrzeugschlüssel wurde an die Mutter seiner Freundin übergeben. Kurze Zeit später wurde der 20 jährige wieder als Fahrer seines PKW festgestellt. Dies machte eine weitere Blutentnahme erforderlich. Dem 20 jährigen drohen zwei Strafen wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz, sowie eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell