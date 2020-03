Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht

B 85/ Fischersdorf (ots)

Am Dienstag, dem 10.03.2020 gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Audi-Fahrer die B 85 von Kaulsdorf kommend in Richtung Saalfeld. Vor ihm fuhr ein grüner Kleinwagen, hinter ihm ein silberner Mercedes. Auf Höhe des Abzweigs Gärtnerei Fischersdorf setzte plötzlich trotz Gegenverkehr ein schwarzer Transporter zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an und beabsichtigte schließlich, vor dem Audi des Geschädigten ganz knapp einzuscheren. Der Geschädigte musste, um einen Zusammenstoß mit dem Überholenden zu verhindern, eine Gefahrenbremsung einleiten und in den Straßengraben ausweichen. Auch der Gegenverkehr musste stark abbremsen, um das Überholen und Einscheren des Transporters zu ermöglichen. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden Zeugen bzw. weitere Geschädigte aus dem Gegenverkehr gesucht, welche aufgrund des Fahrmanövers stark abbremsen mussten oder Angaben zum Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer machen können. Ebenfalls werden diejenigen Fahrzeugführer gesucht, welche auf Höhe der Einmündung Gärtnerei Fischersdorf waghalsig von dem Transporterfahrer überholt wurden. Zur Beschreibung des Transporters: Schwarzer Transporter mit getönten Heckscheiben, Tatzeit Dienstag, 10.03.2020 gegen 17:30 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die LPI Saalfeld unter 03671-560.

