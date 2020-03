Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Umfangreicher Polizeieinsatz aufgrund der Festnahme eines 50-Jährigen

Weisbach/ Apolda (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs zu Durchsuchungsmaßnamen in Weisbach, OT Remptendorf. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion hatten ermittelt, dass in der Wohnung des 50-jährigen, polizeibekannten Verdächtigen Betrugsgut gelagert werden könnte, woraufhin ein Durchsuchungsbeschluss vom AG Gera mit dem Ziel der Festnahme des 50-Jährigen sowie des Auffindens des Betrugsguts erlassen wurde. Die Durchsuchung führte zum Auffinden von mehreren hochwertigen STIHL- Motorkettensägen, welche sichergestellt wurden. Der Beschuldigte konnte nicht angetroffen werden, jedoch wurde bekannt, dass er sich in Apolda aufhalten könnte. Daraufhin kam es am Mittwochabend zu einem erneuten Polizeieinsatz in der Dornsgasse in Apolda (Kollegen der LPI Jena berichteten dazu am 12.03.2020 gesondert). Der 50-Jährige, welcher bereits mit mehreren Haftbefehlen (diverse Betrugs- und Diebstahlsdelikte) gesucht wurde, hatte sich auf den Fenstersims eines Mehrfamilienhauses im 3. OG gestellt und damit gedroht, sich aus dem Fenster zu stürzen, sollten die Beamten zum Zwecke der Festnahme in die Wohnung eindringen. Der Mann ließ sich nach längerer Verhandlungszeit von Spezialkräften des Landeskriminalamtes davon überzeugen, sein Vorhaben aufzugeben. Nach der Festnahme wurde er einem Arzt vorgestellt und am 12.03.2020 in eine JVA überstellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell