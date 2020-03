Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Bus

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Donnerstag, den 12.03.2020, kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, zwischen einem PKW und einem Bus in Bad Lobenstein, in der Straße der Jugend. Der 28-jährige Busfahrer fuhr die Straße der Jugend von der Ampelkreuzung in Richtung Kulturhaus. Die 65-jährige Nissan Fahrerin missachtete die Wartepflicht und fuhr in den Einmündungsbereich. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin der PKW nicht mehr fahrbereit war. Im Bus befanden sich neben dem Fahrer 4 weitere Personen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

