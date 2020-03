Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Firma

Steinach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich drei Täter durch Zerstören einer Fensterscheibe Zugang zu einem Firmengebäude im Tröbach. Das Gebäude wurde durchsucht, jedoch nichts entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert. Zeugen, die am Samstag gegen 03:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

