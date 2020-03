Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei geschlossener Bahnschranke Bahnübergang überquer

Sonneberg - Blechhammer (ots)

Am Montag gegen 12:15 Uhr warteten Beamte in einem Streifenwagen aufgrund geschlossener Schranke am Bahnübergang in der Unteren Gräfenthaler Straße. Ein 39-Jähriger überquerte dennoch den Bahnübergang, obwohl die Südthüringenbahn heranfuhr. Der Lokführer konnte nur durch eine Bremsung eine Kollision mit dem Mann verhindern. Eine Anzeige wegen Gefährdung des Bahnverkehrs wurde gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell