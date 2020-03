Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Marihuana in Socke versteckt

Triptis, Saale-Orla-Kreis (ots)

Im Rahmen einer Personenkontrolle am 08.03.2020 gegen 13:30 Uhr in Triptis bemerkten die Beamten einen starken Marihuanageruch. Wie sich herausstellte, versteckte der 19-jährige Mann ca. drei Gramm des berauschenden Mittels in einer seiner Socken.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell