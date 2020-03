Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Garage aufgebrochen und als Partyraum benutzt

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Im Tatzeitraum vom 06.03. bis 08.03.2020 brachen unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage in Pößneck, Am Teichrasen ein. Es wurden jedoch nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Werkzeuge o. ä. entwendet, vielmehr hinterließen die unbekannten Täter Bierkästen, diverse andere Flaschen und Zigarettenreste. Vermutlich wurde die Garage als Partyraum zweckentfremdet. Hinweise nimmt die PI Saale-Orla entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell