Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Saalfeld (ots)

Am Freitag Abend kurz nach 21:00 Uhr teilte die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Saalfeld der Polizei mit, dass soeben ein Quad Fahrer an die Tankstelle kam und Alkohol an der Tankstelle kaufte. Gleichzeitig stand der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Eine eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung traf den 49 jährigen Saalfelder dann tatsächlich an der Tankstelle an. Der Verdacht des Fahrens unter Alkohol bestätigte sich durch den durchgeführten Alkoholtest. Dieser ergab bei dem Mann einen Wert von 2,27 Promille. Den Führerschein konnte der Mann allerdings nicht mehr abgeben, da er mittlerweile keinen mehr besaß. Das Quad war ebenfalls nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen, u. a. wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und Verstoß gegen die Abgabeordnung. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell