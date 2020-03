Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrlässige Brandstiftung

Saalfeld (ots)

Am frühen Morgen des 07.03.2020 wurde der Polizei die Auslösung eines Brandmelders in Saalfeld, in der Brudergasse mitgeteilt. Eine Prüfung ergab, dass der Melder in der Wohnung eines 74 jährigen Mann ausgelöst hatte. Auch die Ursache war bald gefunden. Der Mann war offensichtlich mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen. Diese hatte dann in der weiteren Folge den Teppich angeschmort. Die Wohnung des Mann war vollständig verqualmt. Der Mann wurde daraufhin in die Thüringen Klinik verbracht. Diese Handlung wird als Fahrlässige Brandstiftung strafrechtlich verfolgt.

