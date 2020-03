Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Entwendete Kennzeichen aus Bayern in Thüringen aufgetaucht

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 06.03.2020 gegen 23:30 Uhr kontrollierten Beamte der PI Saale-Orla in Schleiz in der Industriestraße ein Gespann bestehend aus einem Pkw Audi und einem Pkw Seat. Im Pkw Audi befand sich eine 32-jährige Frau und im geschleppten Pkw Seat ein 29-jähriger Mann. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die am Pkw Audi angebrachten Kennzeichen aus einer Diebstahlshandlung im Februar '20 aus dem Bereich der PI Kronach stammten. Tatverdächtiger zu dieser Handlung war der Mann aus dem Pkw Seat, welchem beide Fahrzeuge gehörten. Sowohl der Mann als auch die Frau stammen aus dem Saale-Holzland-Kreis.

