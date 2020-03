Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fan-Fahne entwendet

Lichtenbrunn, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht 06./07.03.2020 entwendete ein unbekannter Täter eine Fan-Fahne eines Fußballclubs. Die Fahne in den Farben lila und weiß war an einem Einfamilienhaus in Lichtenbrunn bei Bad Lobenstein angebracht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla entgegen.

