Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 22-jähriger Ladendieb leistet Widerstand

Sonneberg (ots)

In einem Einkaufsmarkt in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße hatte ein 22-Jähriger Spirituosen und Lebensmittel im Wert von 20 Euro entwendet. Als er nach der Anzeigenaufnahme durch die Beamten der Örtlichkeit verwiesen werden sollte, wurde er laut, drohte den Beamten und beleidigte diese mehrfach. Da sich der Mann sehr unkooperativ und renitent verhielt und sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzte, musste er vorläufig in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wird nun wegen Ladendiebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell