Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Einbruch in Postdepot

Schleiz (ots)

Im Zeitraum vom 05.03.2020, 02:30 Uhr bis 05.03.2020, 23:10 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Postdepot in der Poststraße in Bad Lobenstein einzudringen. Als der Einbruchsversuch misslang, entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Zeugenhinweise nimmt die PI Saale-Orla unter der 03663/431-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell