Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lkw in Brand

Schleiz (ots)

Am 06.03.2020 gegen 08:40 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Lkw MAN die B281 aus Richtung Gera kommend in Richtung Saalfeld. Zwischen den Ortslagen Kolba und Oppurg kam es aufgrund einer technischen Ursache im Motorraum des Milch-Tanklastzuges zu einer Brandentwicklung. Der Fahrer konnte den Lkw noch unverletzt verlassen, als dieser kurze Zeit später in Vollbrand stand. Durch die umliegenden Feuerwehren konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 180.000 Euro. Aufgrund von Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es zu einer stundenlangen Sperrung der B281, welche um 12:45 Uhr wieder aufgehoben wurde.

