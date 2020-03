Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Schleiz (ots)

Am 04.03.2020 gegen 10:50 Uhr stellt eine 42-jährige Frau ihren grauen Pkw VW Sharan auf dem Kauflandparkplatz in Schleiz ab. Als diese gegen 11:15 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, befand sich im Bereich der linken Fahrzeugseite eine frische Beschädigung. Als sich die Geschädigte zum Einkauf begab, stand ein champagnerfarbener Kleinwagen links neben ihrem Pkw, welcher als möglicher Unfallverursacher in Betracht kommt. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die PI Saale-Orla unter der 03663/431-0 entgegen.

