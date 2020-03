Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Giftköder in Gartenanlage ausgelegt

Sonneberg (ots)

Beim Gassigehen stellte ein Spaziergänger mit seinem Hund am Donnerstagmittag gegen 12:15 Uhr in der Kleingartenanlage Mariensee mehrer Aluschalen mit Katzenfutter fest, die vermutlich mit Gift präpariert waren. Nachdem der Hund davon gefressen hatte, musste er in einer Tierklinik behandelt werden. Die Polizei hat am Tatort Spuren sichergestellt und die Ermittlungen wegen dem Vergehen nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen.

