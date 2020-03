Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert in Verkehrskontrolle

Sonneberg (ots)

Bei einem 40-jährigen Hyundai-Fahrer wurde am Freitagmorgen gegen 02:20 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Helene-Hauesler-Straße Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell