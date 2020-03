Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Saalfeld-Rudolstadt: Feuerwehr löscht brennenden Baumstamm

Saalfeld (ots)

Ein Radfahrer entdeckte in der vergangenen Nacht im Bereich einer Gartenanlage in Rudolstadt Volkstedt einen brennenden Baumstamm. Die Feuerwehr konnte den etwa 3m langen abgebrochenen Stamm einer Pappel, der schon längere Zeit vor sich hin gebrannt hatte, schnell löschen. Der Brandort befand sich zwischen der Fernwärmeleitung und der Saale im dortigen Uferbereich zur Saale. Gebäude und andere technische Anlagen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Wie es zum Brand kam ist noch unklar, eine Selbstentzündung ist jedoch auszuschließen. Die Polizei stellt sich nun die Frage, war es ein etwas ausgearteter Kinderstreich oder wer sonst hatte Interesse am Abbrennen des Stammes? Hinweise dazu bitte an die Polizei in Saalfeld.

