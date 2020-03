Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wildkamera gestohlen

Raila, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 04.03.2020 wurde der Diebstahl einer Wildkamera aus einem Waldstück bei Raila angezeigt. Die Kamera war an einer Fichte in der Höhe von ca. drei Metern angebracht. Der Tag des Verschwindens war der 21.02.2020, zwischen 08.21 Uhr und 16:45 Uhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern und/oder dem Verbleib der Wildkamera nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz entgegen.

