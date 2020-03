Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen Haselbach und Blechhammer mit verletzter Person

Sonneberg (ots)

Die 88-jährige Fahrerin eines Pkw Opel Corsa befuhr am Dienstag gegen 13 Uhr die Kreisstraße zwischen Haselbach und Blechhammer aus Richtung Haselbach kommend. In einer Linkskurve kam die Frau mit ihrem Fahrzeug nach rechst von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kollidierte mit einem weiteren. Durch den Aufprall brach an dem Baum die Spitze ab und fiel auf das Fahrzeug. Aufgrund der erlittenen Verletzungen musste die Frau in ein Krankenhaus eingeliefert werden, am Fahrzeug entstand Totalschaden.

