Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sonneberg/ Mengersgereuth-Hämmern: Mehrere Haftbefehle wegen Parkverstößen

Saalfeld (ots)

Dass auch einfache Parkverstöße dazu führen können, dass man seine Tasche packen und in Haft gehen muss, konnte ein junger Mann aus Mengersgereuth-Hämmern im Landkreis Sonneberg gestern Nacht beinah erfahren. Der 22-jährige zeichnete sich durch wiederholte Parkverstöße im Bereich Sonneberg aus und war wohl nicht bereit die mittlerweile angefallenen 6 Tickets der Stadtverwaltung Sonneberg zu bezahlen. Die Stadtverwaltung wiederum wollte die Sachverhalte nicht auf sich beruhen lassen und so kam es dazu, dass die Polizei gestern Abend bei dem Schuldner vor der Tür stand und 6 Erzwingungshaftbefehle vollstrecken wollte. Glücklicherweise für den jungen Mann handelt es sich dabei um eine vergleichsweise geringe Summe von gesamt 95 Euro, die er nun gewillt war zu bezahlen. So konnte er dann doch im eigenen Bett nächtigen.

