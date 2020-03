Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: In AWO-Gebäude eingebrochen

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Zeit vom 29.02.2020, 09.30 Uhr bis zum 02.03.2020,05.55 Uhr wurde in ein Verwaltungsgebäude der Arbeiterwohlfahrt eingebrochen. Die bisher unbekannten Täter stiegen durch ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes ein. Das Fenster befindet sich in drei Meter Höhe. Möglicherweise hatten die Täter eine Steighilfe bei sich. Sie gelangten so in die Damentoilette, von dort aus in den Flur von dem mehrere Büros abgehen. Am Ende des Flures befindet sich ein Tresor. Durch massive Gewaltanwendung wurde dieser Tresor aufgehebelt. Es wurde eine Geldkassette mit Bargeld, einige Fahrzeug- und Wohnungsschlüssel gestohlen.

Sachdienliche Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz entgegen. (Telefon 03663/431-0)

