Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kaffeekasse gestohlen

Neustadt/Orla (ots)

In der Zeit vom 29.02.2020, 17.00 Uhr bis zum 02.03.2020, 07.00 Uhr wurde durch bisher unbekannte Täter in eine Firma für Betonerzeugnisse eingebrochen. Die Firma befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei in Neustadt/Orla. Die Unbekannten stiegen durch ein Fenster in das Verwaltungsgebäude ein. Dort nahmen sie die Kaffeekasse mit, in der sich ungefähr zehn Euro befanden. Sie gingen dann weiter in eine Produktionshalle. Dort konnten sie zwei Werkzeuge gebrauchen. Der angerichtete Sachschaden dürfte höher als der Entwendungsschaden sein.

