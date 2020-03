Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit leichtverletzter Person

Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Am Samstag gegen 18:40 Uhr ereignete sich in der Sonneberger Straße ein Auffahrunfall. Ein 58-Jähriger befuhr mit seinem Pkw VW die Sonneberger Straße in Richtung Sonneberg und übersah einen am Fahrbahnrand haltenden Pkw Opel und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde die 36-jährige Fahrerin des Opel leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

