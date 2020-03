Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Straftat in Neustadt an der Orla

Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Morgen des 29.02.2020 kam es in Neustadt an der Orla zu einem Verkehrsunfall mit einer Straftat. Die Fahrerin eines PKW Mazda (weiblich, 59 Jahre, deutsch) befuhr die Triptiser Straße in Richtung Triptis. Ein unbekannter PKW fuhr aus der Straße Zum Festplatz auf die Triptiser Straße auf und mißachtete die Vorfahrt der Mazda-Fahrerin. Diese musste dem unbekannten Fahrzeug ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden und wich nach rechts aus. Dabei touchierte die Mazda-Fahrerin den Bordstein, wobei das rechte Rad ihres PKW beschädigt wurde. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der unerkannte Fahrer fuhr weiter.

Die Polizei Schleiz nimmt Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug unter 03663/431-0 entgegen.

