Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der B 281 zwischen Pößneck und Krölpa

Pößneck/Krölpa (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am frühen Abend des 28.02.2020 kam es auf der B 281 zwischen Pößneck und Krölpa zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Die Fahrerin (weiblich, 32 Jahre, deutsch) eines PKW Opel befuhr die B 281 aus Richtung Pößneck kommend in Richtung Krölpa. Kurz nach der Ortslage Pößneck setzte die Fahrerin vor einer Rechtskurve zum Überholen eines vor ihr fahrenden Sattelzuges an und übersah einen entgegenkommenden Pkw. Beide nun auf der gleichen Fahrbahnseite auf einander zu fahrende Fahrzeuge versuchten einander auf das angrenzende Feld auszuweichen und kollidierten dort frontal miteinander. In dem Fahrzeug der 32-Jährigen Opel-Fahrerin saßen zwei Kinder (beide deutsch: 7 Jahre, männlich und 5 Jahre, weiblich) die durch den Unfall verletzt und zur Beobachtung in das Klinikum Saalfeld gebracht wurden. Die Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt.

Der Fahrer (männlich, 33 Jahre, deutsch) des anderen Fahrzeuges wurde leicht verletzt. Das ebenfalls in dessen PKW befindliche Kind (männlich, 8 Jahre, deutsch) wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber nach Jena in ein Krankenhaus geflogen.

Gegen die aus Richtung Pößneck kommende Fahrerin und Mutter der beiden Kinder wurde ein Ermittlungsverfahren, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, da sie offenbar bei unklarer Verkehrslage vor der Rechtskurve versuchte den Sattelzug zu überholen.

Der unbekannte Sattelzug soll mit einem weißen Auflieger mit polnischen Kennzeichen versehen gewesen sein, der in Richtung Krölpa weiterfuhr.

Hinweise zu diesem Sattelzug oder dem vorausfahrenden Pkw, die bei der in Richtung Krölpa weiter fuhren, werden unter der 03663 431-0 erbeten.

