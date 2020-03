Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährdungsdelikt im Straßenverkehr unter Einfluss von Alkohol

Ranis (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am frühen Morgen des 01.03.2020 befuhr der Fahrer (deutsch, 38 Jahre, männlich) eines PKW Opel in der Ortslage Ranis die Pößnecker Straße in Richtung Ludwigshof. Der Fahrer geriet mit seinem PKW in einer Linkskurve geradeaus von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Holzzaun in einen angrenzenden Park eines Grundstückes und kam in der Bepflanzung eines dort befindlichen Teiches zum Stehen. Der alkoholisierte Fahrer verweigerte vor Ort einen Atemalkoholtest und ebenso das Mitwirken an einer Blutentnahme. Die Blutentnahme musste unter Zwang durchgeführt werden. Im weiteren Verlauf des Sachverhaltes beleidigte der Fahrer die eingesetzten Polizeibeamten, leistete Widerstand und verletzte eine Polizeibeamtin leicht. Diese konnte weiterhin am Dienst teilnehmen.

Gegen den Fahrer wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Beledigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sowie Körperverletzung eingeleitet.

