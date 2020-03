Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt mit anschließender Sachbeschädigung an einem anderem Pkw - Fahndungserfolge der Polizei

Miesitz / Traun (Saale-Orla-Kreis) (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.03.2020 kam es südlich von Miesitz zu einer Trunkenheitsfahrt. Eine Fahrerin (weiblich, deutsch, 32 Jahre) befuhr mit einem Pkw, VW die K 218 aus Richtung Lemnitz kommend in Richtung Miesitz. Sie kam mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und kam in dem angrenzendem Feld zum Stehen. Ein vorbeikommender Zeuge informierte die Polizei von dem Sachverhalt. Die Fahrerin flüchtete von dem Ereignisort, konnte jedoch später in einer angrenzenden Ortslage durch die Polizei festgestellt werden Sie wies einen Atemalkohlwert von 0,72 Promille auf und wurde zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht.

Im Verlaufe weiterer Ermittlungen stellte sich weiterhin heraus, dass der Beifahrer (männlich, deutsch, 31 Jahre) der Frau ebenfalls von dem Ereignisort geflüchtet war und im Nachbarort Traun einen abgeprakten Pkw eines unbeteiligten Anwohners beschädigt hatte. Dabei wurde der linke Außenspiegel abgetreten und die linke hintere Seitenscheibe entglast. Nachdem auch der Mann durch die Polizei in einem weiteren Nachbarort ergriffen werden konnte, wies er einen Atemalkoholwert von 1,59 Promille auf und gab die Sachbeschädigung an dem Pkw zu.

