LPI-SLF: Unfallflüchtige zeigt Reue

Saalfeld (ots)

Am frühen Abend des 28.02.2020 gegen 19:40 Uhr parkte eine 68 jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw auf einem unbefestigten Parkplatz, "Am Gemeinde Berg" in Rudolstadt, Schwarza, rückwärts aus einer Parklücke aus und streifte dabei mit ihrer hinteren rechten Fahrzeugseite die vordere rechte Fahrzeugecke eines noch unbekannten Fahrzeuges. Nach dem Anstoß, der durch die Fahrzeugführerin bemerkt wurde, verlies diese die Unfallstelle unerlaubt und pflichtwidrig. Eine reumütige Rückkehr zur Unfallstelle, angeblich etwa 30 Minuten später, ergab dann allerdings, dass der vermeintlich geschädigte Pkw diese bereits verlassen hatte. Konkrete Angaben zu dem Pkw gibt es gegenwärtig nicht.

In der Landespolizeiinspektion Saalfeld wurde der Unfall protokollarisch aufgenommen und eine Anzeige wegen Unfallflucht gefertigt.

Wer sich im genannten Zeitraum mit seinem Pkw am Unfallort aufgehalten haben könnte, sollte diesen zunächst auf entsprechende Beschädigungen kontrollieren und anschließend bei Erfordernis die nächstgelegene Polizeidienststelle aufsuchen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell