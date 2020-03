Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Graffiti-Tat aufgeklärt

Saalfeld (ots)

Am Samstagnachmittag konnte ein Zeuge beobachten, wie eine Gruppe Jugendlicher im Bereich Saalewiesen 2 Müllkübel mit grüner Farbe besprühten und die Sprühdosen anschließend in der Saale entsorgten. Aufgrund des Hinweises wurde die Gruppe zeitnah in einem nahegelegenen Garten festgestellt. Da einer der Jugendlichen die passende grüne Farbe an beiden Händen und Schuhen aufwies, räumte der 17-jährige Verdächtige die Tat schließlich ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell