Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeibeamte mit Schirm angegriffen

Sonneberg (ots)

Als am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr in der Bahnhofstraße einem gestürzten Betrunkenen durch Polizeibeamte geholfen werden sollte, griff dieser die Beamten unvermittelt mit einem Regenschirm an und beleidigte sie mehrfach. Die Behandlung der durch den Sturz entstandenen Verletzungen durch hinzugerufene Rettungskräfte lehnte der 58-Jährige ab, stattdessen bedrohte und beschimpfte er die Beamten fortlaufend. Der Mann wurde schließlich vorübergehend in Gewahrsam genommen, um eine weitere Eigengefährdung zu vermeiden und auf der Dienststelle an seine Frau übergeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell