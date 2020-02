Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sattelauflieger rutscht gegen Pkw

Neuhaus am Rennweg (ots)

Aufgrund winterglatter Fahrbahn rutschte am Donnerstag gegen 19:30 Uhr ein Sattelauflieger auf einen entgegenkommenden Lkw. Ein 48-Jähriger befuhr mit einer Sattelzugmaschine samt Auflieger die Sonneberger Straße aus Richtung Neuhaus in Richtung Ernstthal bergab in Schrittgeschwindigkeit. Kurz vor dem Bahnübergang rutschte der Sattelauflieger aufgrund der Straßenglätte und des Gefälles nach links. Der auf der Gegenfahrbahn entgegenkommende Fahrer eines Lkw Mercedes-Benz hielt sein Fahrzeug zwar noch an, konnte aber eine Kollision nicht verhindern. So rutschten beide Lkws einige Meter bergab bevor sie schließlich zum Stehen kamen. An beiden Lkws entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf ca. 9.000 Euro beläuft. Die Straße musste für eine Stunde gesperrt werden, nach dem Einsatz des Winterdienstes konnten die Fahrzeuge selbständig weiter fahren.

