Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierte Fahrzeugführerin kracht gegen Hausmauer

Rudolstadt (ots)

In Rudolstadt kam es am gestrigen Vormittag (27.02.2020) zu einem Verkehrsunfall durch eine unter Alkoholeinfluss stehende Fahrzeugführerin. Die 36-Jährige aus Rudolstadt befuhr mit ihrem VW Up die Ratsgasse in Rudolstadt vom Markt kommend. Beim Abbiegen in die Stiftsgasse verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr quer über Fahrbahn und Gehweg, kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen und kam schließlich vor einer Hausmauer zum Stehen. Zuvor mussten noch zwei Fußgänger dem Fahrmanöver der nunmehr Beschuldigten durch einen Sprung zur Seite ausweichen- sie blieben glücklicherweise unverletzt. Sowohl die zur Hilfe eilenden Zeugen als auch die eingesetzten Beamten berichteten, dass die Fahrzeugführerin nach dem Unfall völlig abwesend und schläfrig in ihrem Fahrzeug gesessen hatte. Aufgrund starken Alkoholgeruchs im Fahrzeug wurde beabsichtigt, eine Atemalkoholmessung bei der 36-Jährigen durchzuführen- dies war jedoch aufgrund ihrer körperlichen Verfassung nicht möglich. Neben der Blutprobenentnahme erfolgte noch die Beschlagnahme des Führerscheins. Am Fahrzeug und an der Hausmauer entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell