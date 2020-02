Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 27.02.2020 gegen 12:45 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Gehweg in der Triptiser Straße aus Richtung Stadtzentrum kommend in Richtung Tankstelle. Auf Höhe eines Parkplatzes wollte der 56-jähriger Fahrer eines Pkw Fiat von diesen auf die Triptiser Straße auffahren. Dabei übersah er den Radfahrer und es es kam zur Kollision. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell