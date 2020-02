Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann attackiert Polizist nach Wohnungsverweisung

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 27.02.2020 gegen 13:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Sachverhalt in Pößneck gerufen, bei welchen ein 68-jähriger Mann in einem stark alkoholisierten und aggressiven Zustand seine gleichaltrige Frau in der gemeinsamen Wohnung bedroht hatte. Ihm Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde dem Mann eine Wohnungsverweisung ausgesprochen. Bei deren Umsetzung schlug er einen eigesetzten Beamten mit der Faust gegen die Brust. Als der Mann danach gefesselt und zur Polizeistation in Pößneck verbracht wurde, drohte er den Beamten immer wieder, dass er sie umbringen werde. Auch beleidigte er sie fortwährend. Nachdem der Mann sich im Gewahrsam wieder beruhigt hatte, konnte er noch am selben Nachmittag die Dienststelle verlassen. Der attackierte Polizist wurde nicht verletzt.

