Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneut Schmierereien in Pößneck

Pößneck / Saale-Orla-Kreis (ots)

Heute (27.02.2020) wurde in drei Fällen wegen Sprühens von Graffiti in Pößneck bei der Polizei Anzeige erstattet. In der Straubelstraße Ecke Lohstraße wurden wahrscheinlich mit einer Schablone die Buchstaben NHJ im Kreis in hellbrauner und weißer Farbe auf die Außenmauer des Gebäudes gesprüht. Das Graffito wurde in einer Höhe von 160 Zentimeter angebracht und hat einen Durchmesser von 25 Zentimeter. Zwischen Lohstraße und Mühlstraße wurde eine Hauswand mit den Buchstaben FCC und ACAB besprüht. Der Schriftzug dehnt sich auf drei x sechs Meter aus und ist verschiedenfarbig, bunt. Im Wernburger Weg/Tuchmacherstraße, nahe der Alten Molkereibrücke wurde auf einer Bank mit schwarzem Eddingstift ein zehn x zehn Zentimeter großes Hakenkreuz aufgebracht.

Alle Graffiti entstanden in der Zeit vom 24.02.2020 bis zum 27.02.2020. Die Täter sind bisher unbekannt.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon 03663/431-0)entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell