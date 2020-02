Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Während der Fahrt Spiegel abgetreten

Neustadt/Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 26.02.2020 gegen 16.30 Uhr fuhr eine Autofahrerin mit einem PKW Ford Fiesta die Ortsstraße aus Richtung Stadtmitte in Richtung Schule. Sie wurde trotz Gegenverkehr von einem Mopedfahrer überholt. Als alle drei Fahrzeuge, der Ford der Geschädigten, das Auto im Gegenverkehr und das Moped, auf gleicher Höhe waren, streckte der Mopedfahrer sein rechtes Bein aus und trat gegen den Außenspiegel des Ford Fiesta. Die Frau im Ford kam mit dem Schrecken davon. An ihrem Auto entstand Sachschaden.

Gesucht werden nun Zeugen des Vorfalls. Der Autofahrer im Gegenverkehr möchte sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663/431-0 als Zeuge melden.

