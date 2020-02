Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Holzstapel abgebrannt

Weltwitz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Ein Mann verfeuerte am 25.02.2020 gegen 13.30 auf seinem Grundstück in einer Feuertrommel Äste. In ungefähr zehn Meter Entfernung befand sich ein ca. 100 Kubikmeter großer Holzstapel. Wahrscheinlich durch den Funkenflug entzündete sich der Holzstapel. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Das Feuer wurde von 25 Kameraden mit sechs Fahrzeugen der freiwilligen Feuerwehren aus Weltwitz und Schmieritz gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

