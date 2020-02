Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt nicht beachtet

Oberlemnitz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 25.02.2020 gegen 13.30 Uhr ereignete sich in Oberlemnitz ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines PKW Skoda Octavia war auf der K 110 aus Richtung Heinersdorf unterwegs. An der Kreuzung beachtete er die Vorfahrt nicht und fuhr in die Kreuzung ein. In diesem Moment kam aus Richtung Eliasbrunn ein anderes, vorfahrtsberechtigtes Auto. Der Skodafahrer fuhr frontal in die Beifahrerseite des anderen Fahrzeuges. Durch den Aufprall wurde dieses von der Fahrbahn geschoben und rutschte gegen den Zaun einer Pferdekoppel und ein Verkehrsschild. Die Beifahrerin des Autos erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden erhebliche Sachschäden.

